Опыт туризма на Камчатке распространят на другие природоохранные территории

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Поручения по развитию туризма по итогам поездки на Камчатку станут моделью для работы других природоохранных территорий, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ с правительством.

"По итогам поездки даны соответствующие поручения по развитию туризма в Камчатском крае, которые станут модельными для всех природоохранных территорий", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина в конце мая посетил Камчатку с профильными министрами, экологами и инвесторами, где проинспектировал особо охраняемые природные территории, включая Долину гейзеров, на особенности туристического развития которой ранее обратил внимание президент.

"[В Долине гейзеров] уже в этом году в рамках нацпроекта "Туризм" нарастим имеющуюся инфраструктуру, в частности увеличим количество смотровых площадок, дорожек. Руководство заповедника оптимально маршрутизирует потоки туристов, в ближайший год это уже обеспечит прирост турпотока на 20%. Для нас важно его увеличить, не нарушая хрупкость эко-сферы заповедников исключительно за счет правильной организации работы, как вы отметили", - сообщил Чернышенко.

Кроме того, в регионе начинают работать такие инструменты поддержки туристического бизнеса, как субсидирование чартерных перелетов, грантовая поддержка предпринимателей, компенсация процентной ставки на строительство туристической инфраструктуры, отметил вице-премьер.

"Все эти меры, включая выравнивание туристической логистики и развитие инфраструктуры для малой авиации, которая в советское время там была сильно развита, в разы уменьшит стоимость туров, сделает их доступными в том числе и для местных жителей, приведет к кратному увеличению пропускной способности заповедных мест Камчатки без воздействия на природу", - подчеркнул он.