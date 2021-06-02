В Минздраве опровергли связь погоды и заболеваемости COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Скачки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией не зависят от погоды или температуры, но скопления людей могут стать их причиной. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель главы Минздрава РФ Олег Гриднев на Петербургском международном экономическом форуме.

"Как показывает наш опыт, <...> скачки не зависят ни от температурного режима, ни от природных каких-то изменений, температурных изменений, погодных условий. Они зависят от того, что [собирается] скопление людей, которые инфицируют друг друга", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 171,2 млн человек, более 3,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 090 249 случаев заражения, выздоровели 4 702 599 человек, умерли 122 267. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.