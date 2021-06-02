В Литве около 400 тыс. человек получили льготный документ для лиц с иммунитетом к COVID-19

ВИЛЬНЮС, 2 июня. /ТАСС/. Так называемый паспорт возможностей - документ, предусматривающий ряд послаблений по карантинным ограничениям для лиц с иммунитетом к коронавирусу, - получили в Литве около 400 тыс. человек. Об этом сообщила в среду на своей странице в Facebook министр экономики и инноваций республики Аушрине Армонайте.

"Данный документ не только помог быстрее открыться некоторым видам бизнеса, но и вернул нас к активной жизни: больше людей смогли вернуться к работе, разнообразнее проводить досуг, безопасно участвовать с близкими в семейных праздниках", - говорится в тексте.

По утверждению министра, с 24 мая, когда паспорт возможностей начал действовать, его в электронном виде заказали и получили около 400 тыс. человек. Всего, по данным ведомства, такой документ мог бы быть выдан примерно 1 млн жителей.

Паспорт позволяет его обладателю без ограничений пользоваться услугами ресторанов и кафе (до сих пор они обслуживали клиентов только на открытых террасах), более массово участвовать в мероприятиях (до 500 человек в закрытых помещениях и до 2 тыс. на воздухе; было 150 и 300 человек соответственно), посещать бильярдные, боулинги, клубы, без ограничений устраивать праздники в усадьбах агротуризма.

Паспорт возможностей оформляется на специальной странице в интернете. После идентификации личности, аналогичной применяемой при пользовании электронными банковскими услугами, система выдает индивидуальный QR-код, который можно сохранить в смартфоне или распечатать в бумажном варианте. QR-код действителен в течение недели, после чего его необходимо обновить.

Многие скептически оценили эту инициативу властей как разделяющую общество на "чистых и нечистых". Особой критике подверглась необходимость владеть и уметь для получения льготного паспорта пользоваться современными гаджетами. Тем самым за бортом инициативы оказываются многие люди старшего возраста. Скандал вызвал комментарий представителя Минэкономики Лигиты Люнкене. Она задалась вопросом, "зачем этим старичкам паспорт возможностей", предположив, что пожилые люди "не собираются ведь ходить по ресторанам и боулингам".