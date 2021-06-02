Путин призвал начать модернизацию домов культуры на селе в 2021 году

СОЧИ, 2 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что необходимо проанализировать готовность регионов к модернизации сельских домов культуры и начать эту работу уже в текущем году. Такое мнение он высказал на совещании с членами правительства.

"Наиболее востребованная мера - это сельские дома культуры. Здесь вообще ничего нет. Мне кажется, надо хотя бы начать в этом году что-то делать", - сказал Путин. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проанализировать ситуацию и выяснить, какие регионы уже сейчас готовы начать эту работу, чтобы выделить им финансирование. "Посмотрите еще раз на то, где готовность к этой работе наиболее высокая и, пожалуйста, предложите корректировку этой программы уже в 2021 году", - поручил президент.

Президент обратил внимание на то, что при этом Минкультуры в текущем году планирует направить средства исключительно на модернизацию библиотек, создание модельных библиотек, комплектование фондов.

"Это важно. Причем это такая комплексная мера, которая рассчитана на разные векторы нашей работы. Я сейчас не буду вдаваться в детали, я с этим полностью согласен", - сказал президент. Тем не менее он потребовал отдельно рассмотреть вопрос о ремонте сельских домов культуры, "потому что все сразу все равно не будут готовы". "Так же, как школы у нас не все готовы к обеспечению детского бесплатного питания оказались, так и все регионы Российской Федерации не смогут быть готовыми к реализации этой программы в части касающейся культурных центров на селе и домов культуры", - сказал он.