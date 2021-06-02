"Победа" на гусеницах и Гагарин из роз. Как Санкт-Петербург встречает гостей ПМЭФ

В этом году страной - гостем форума стал Катар. Его делегация подготовила одну из самых масштабных экспозиций, в которую вошли, в частности, макеты восьми стадионов, на которых в 2022 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Так, стадион "Аль Джануб" выполнен в виде перевернутой лодки для ловцов жемчуга, а "Аль Тумама" - в форме куфии, традиционного головного убора катарских женщин.

О том, чем ПМЭФ встречает гостей, - в материале ТАСС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Посетители "Экспофорума" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который не состоялся в прошлом году из пандемии, могут увидеть разнообразные экспозиции, в числе которых гоночный болид, портрет Юрия Гагарина из роз и серия инсталляций из переработанных материалов.

На стенде страны представлены и макеты кресел бизнес-класса "Катарских авиалиний". Также посетителей угощают финиками и арабским кофе.

Рядом с катарским стендом расположилась экспозиция города - хозяина ПМЭФ - Санкт-Петербурга, которую утром посетил губернатор Александр Беглов. Ее центральной темой стали "зеленые" технологии, в том числе водородная энергетика, а существенную часть отдали проектам в сфере государственно-частного партнерства, например, строительству Широтной магистрали скоростного движения. Представлены здесь и петербургские судостроительные заводы, и особая экономическая зона "Санкт-Петербург", масштабный проект туристического кластера "Остров фортов" в Кронштадте и другие.

Роботы и другие машины

Неподалеку от стенда Петербурга находится ретро-автомобиль ГАЗ-М20 "Победа" на гусеницах. "Мы представляем здесь универсальное гусеничное шасси. Это некая платформа, которую мы разработали, и на нее может быть установлен кузов любого автомобиля <...> Мы проводили тесты в Хибинах: вы можете ехать в привычном вам комфорте, но наравне, допустим, со снегоходами", - объяснил ТАСС конструктор Иван Турлаков.

По его словам, идейным вдохновителем проекта стал блогер Академик (Константин Зарудский), а само шасси полностью отечественное.

Рядом с "Победой" - гоночный болид. "Это "спорт-портатив", действующий автомобиль, который мы тестируем, испытываем. Это гоночный автомобиль, исключительно для автоспорта, класс будет специально создан [для этого спорткара]. Сейчас мы... вносим некие изменения и будем создавать серию", - пояснил агентству технический специалист российской компании BR Engineering Илья Шишкин.

Также на ПМЭФ можно увидеть робота-собаку, роботизированные руки, а на стенах интерактивного стенда "Газпром нефти" движения проходящих мимо людей нейросеть преобразует в красочные миры.

Генпрокуратура на ПМЭФ

Впервые собственный стенд на ПМЭФ представила Генпрокуратура. "До этого уже был опыт участия в Восточном экономическом форуме, он оказался успешным, в связи с чем решили повторить в Петербурге, - рассказали ТАСС на стенде. - Мы также защищаем бизнес, содействуем бизнесу, развитию предпринимательства. На форуме может каждый подойти, бизнесмен в том числе или просто гражданин. Если он считает, что его права нарушены, мы примем обращение, которое будет зарегистрировано и рассмотрено в установленном законом порядке".

Темой нескольких стендов стала космонавтика: так, Калужская область предоставила всем посетителям возможность попробовать собрать кубик Рубика в перчатках от скафандра.

На площадке компании "Уралхим" из тысяч живых роз собрали портрет Юрия Гагарина и ракеты. "Почему космос? Понятно, что Юрий Алексеевич первый в космосе, 60 лет с момента его полета, для всего человечества это важная дата, мы решили увековечить это на нашем стенде", - рассказал агентству руководитель отдела по работе со СМИ "Уралхима" Станислав Загайнов.

Всего, по его словам, в течение ПМЭФ компания использует 160 тыс. роз 80 сортов. "Цветы живые, настоящие, за ними ухаживают флористы. В этом году огромные меры безопасности по поводу ковида, санобработка каждую ночь происходит, и это тоже влияет на рост и живучесть цветов", - добавил собеседник агентства.

Экология и традиции

Важной темой на стендах ПМЭФ стала экология. Например, Ростех показал серию инсталляций из переработанных материалов - пластика, спрессованного кофейного жмыха, обрезков монтажной ленты, отходов текстильной промышленности.

Природное разнообразие России представили на стендах регионов: Башкортостан оформил переговорное пространство в виде каменного ущелья, а Мурманская область установила аквариум с обитателями Баренцева моря - морскими ежами, мидиями, гребешками и камчатским крабом, которого ловят у берегов Кольского полуострова.

Стенд Минпромторга посвящен народным промыслам: здесь представлены гжель, костюмы с крестецкой строчкой (традиционная новгородская ручная вышивка), изделия из хрусталя - от бокалов до шахмат, и традиционные матрешки.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.