Голикова: на строительство сельских ДК до 2024 года выделят дополнительно 24 млрд рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство выделит дополнительно 24 млрд рублей на строительство и ремонт сельских домов культуры в РФ в 2021-2024 годах. До конца этого года будут освоены 1,9 млрд, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В 2021-2024 годах, в соответствии с вашим поручением, из федерального бюджета будут дополнительно выделены 24 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов культуры, модернизацию библиотек, детских театров и муниципальных музеев", - сказала она в среду на совещании президента с членами правительства.

Голикова отметила, что после оценки ситуации вместе с Министерством культуры было подсчитано, что для того, чтобы эти средства были в полном объеме израсходованы, в этом году будут освоены 1,9 млрд рублей, дальше объемы использования будут наращиваться.

"За счет этих средств будут построены и отремонтированы около 1,5 тыс. сельских домов культуры, создано около 1,3 тыс. модельных библиотек, отремонтировано и оснащено около 100 детских театров и 200 муниципальных музеев. Кроме того, что важно, будет обеспечена покупка не менее 4 млн книг для библиотек 83 регионов страны", - перечислила вице-премьер.

В начале мая президент Владимир Путин поручил кабинету министров в 2021-2024 годах направить из федерального бюджета не менее 24 млрд рублей на создание и модернизацию учреждений культуры в муниципалитетах, в том числе на сельских территориях.