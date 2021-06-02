Мурашко сообщил, что эффективность "Спутника V" превышает 96%

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" составляет более 96%. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду в эфире студии общества "Знание" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Процент эффективности по вакцине "Спутник V" сегодня более 96%", - сказал он.

На сегодняшний день вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 66 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.