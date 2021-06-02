Мурашко сообщил о более 18 млн привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Более 18 млн жителей России уже привились первым компонентом вакцины против нового коронавируса, заявил во вторник журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В общей сложности привито уже больше 18 миллионов первым компонентом. Сейчас активность населения возросла очень хорошо", - сказал он в кулуарах форума.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января.

Больные в стационарах

Свыше 70 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией в России проходят лечение в стационарах, 1,5 тыс. находятся в отделениях реанимации, также уточнил министр здравоохранения.

"На сегодняшний день 270 тыс. человек болеют коронавирусом, более 70 тыс. находятся в стационарах, более 1,5 тыс. находятся в отделениях реанимации", - сказал он.

ЧЕ по футболу

Кроме того, Мурашко призвал россиян, собирающихся на матчи чемпионата Европы по футболу, сделать прививку от коронавируса.

"Тем, кто точно собирается идти на матчи, нужно пройти вакцинацию, это очевидная вещь. Собирается большое количество людей, люди будут болеть эмоционально - крик, повышенная экскурсия легких, - риск инфицироваться все равно так или иначе может возникать. Поэтому [нужно] пройти вакцинацию", - сказал он.

Мурашко подчеркнул, что людям с признаками инфекционного заболевания нельзя идти на футбол, поскольку нужно заботиться и о безопасности окружающих. "Если в вашей семье есть человек, с которым вы контактны были, и он заболел, это тоже ограничение для участия в мероприятиях. Все необходимые меры принимаются государством", - заключил он.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Семь матчей чемпионата Европы примет Санкт-Петербург: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Арена в Санкт-Петербурге вмещает 68 тыс. зрителей, трибуны разрешено заполнить на 50%.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.