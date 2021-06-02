МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. "ВКонтакте" запустит приложение для умных часов. Об этом сообщил технический директор VK Александр Тоболь на презентации Huawei.

"ВКонтакте" анонсировала адаптированное приложение для умных часов на базе Harmony OS - оно будет доступно пользователям уже в этом году", - отмечается в сообщении пресс-службы соцсети.

Уточняется, что с его помощью пользователи смогут обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, а также делиться друг с другом изображениями прямо с часов. "Это позволит общаться со своими друзьями и коллегами "на ходу" - во время покупок, занятий спортом или в бизнес-поездках. При этом все уведомления будут сразу появляться на экране: ни одна важная новость не останется без внимания", - комментируют в пресс-службе.

Также к концу лета с помощью приложения "ВКонтакте" для смарт-часов можно будет управлять музыкой: включать и переключать треки, делиться ими с друзьями.

Позже "ВКонтакте" интегрирует в умные часы и другие сервисы экосистемы. "С суперприложением VK пользователи могут решать разные повседневные задачи, не покидая платформу: совершать покупки, подбирать жилье и работу, смотреть расписание матчей. Новое приложение для носимых устройств поможет не пропустить старт видеотрансляции, прибытие такси или курьера, который доставил любимую еду", - добавили в пресс-службе.