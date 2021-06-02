Букингемский дворец ищет трех новых поваров для королевской семьи

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Букингемский дворец приглашает на работу шеф-повара и двух поваров-помощников, которые будут готовить для королевской семьи во время банкетов и других мероприятий в официальной лондонской резиденции британского монарха. В объявлении , размещенном на сайте королевского двора, говорится, что кулинары будут жить в Букингемском дворце и получать "конкурентные зарплаты". В их обязанности будет входить "подготовка разнообразного меню для широкого круга мероприятий".

Подходящие кандидаты, по данным издания, должны иметь опыт работы не менее одного года на такой же должности, а в идеале - навыки приготовления кондитерских изделий. Они будут работать "с качественными ингредиентами и высококвалифицированными коллегами", им также обещают "поддержку для роста в профессии, чтобы они стали техническими экспертами в своей области". Очень важно обладать и "способностью уложиться в установленные сроки и обеспечить своевременную доставку еды", отмечается в объявлении.

Как рассказал ранее проработавший 11 лет шеф-поваром при королевском дворе Даррен Макгрейди в книге "Еда по-королевски: рецепты и воспоминания о дворцовой кухне", королева Великобритании Елизавета II ест четыре раза в день, но небольшими порциями на завтрак, обед, во время послеобеденного чая и ужина.

Елизавета II начинает день с чашки чая с печеньем и тарелки хлопьев. На ланч монарху обычно приносят приготовленную на гриле рыбу со шпинатом или кабачками. Она также неравнодушна к цыпленку-гриль с салатом. Ближе к вечеру королева не прочь выпить чашку чая с булочкой-сконом со взбитыми сливками и джемом.

Когда Макгрейди работал у королевы, на кухне при ее дворе трудились 20 поваров.