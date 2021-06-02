Свыше 2,5 тыс. соцконтрактов заключили жители Липецкой области с начала года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. социальных контрактов заключили с властями региона жители Липецкой области с начала текущего года. Об этом сообщил в среду глава областной администрации Игорь Артамонов, выступая на дискуссионной площадке "Сопричастное проектирование и интеллектуальное волонтерство как решение задач регионов" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мерой поддержки с начала года воспользовались 2,5 тыс. человек, количество заключенных соцконтрактов увеличилось в 1,6 раза, на треть выросло количество тех, которые подразумевают предпринимательскую деятельность", - сказал Артамонов. Он заметил, что изначально система социального контрактования подразумевает, что люди получают "не рыбу, а удочку", а также интерес к предпринимательству.

"Обычный человек не имеет понятия, как составить бизнес-план, ему нужна помощь специалистов", - продолжил глава администрации региона. В частности, пояснил он, речь идет о плане системной поддержки начинающих предпринимателей с обучением, профориентацией, чат-ботом с необходимой информацией и контактами. "Мы сократили процедуру получения соцконтракта почти в десять раз, полный набор услуг можно получить в одном месте", - заключил Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации пояснили, что система соцконтрактов подразумевает соглашение, которое заключается между малоимущей семьей или одиноко живущим гражданином и центром соцзащиты населения. По условиям такого договора государство предоставляет гражданину денежную или натуральную помощь на безвозмездной основе, а он берет на себя обязательство улучшить свое материальное положение в долгосрочной перспективе благодаря этой мере поддержки.