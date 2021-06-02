Эффективность "Спутника Лайт" среди пожилых в Аргентине составила от 78,6 до 83,7%

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавируса "Спутник Лайт", являющаяся первым компонентом "Спутник V", продемонстрировала эффективность среди пожилых людей в Аргентине от 78,6 до 83,7%. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций со ссылкой на данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес.

Заболеваемость людей, привитых препаратом "Спутник Лайт" в период с 21-го по 40-й день, после получения одного укола составила всего 0,446% согласно результатам анализа более 186 тыс. человек в возрасте от 60 до 79 лет, среди которых более 40 тыс. получили укол.

При этом заболеваемость среди взрослого невакцинированного населения за тот же период составила 2,74%. "Данные, скорректированные с учетом возраста, пола и ряда других параметров у групп вакцинированных и невакцированных, продемонстрировали сопоставимую эффективность российской вакцины на уровне 78,6%", - добавили в фонде.

"Спутник Лайт" является первым компонентом "Спутник V" - первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса. По результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.