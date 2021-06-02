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ПМЭФ-2021

Россотрудничество начнет поддерживать частные русские школы за рубежом

Для этого необходимо оценить их деятельность, заявил глава агентства Евгений Примаков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Россотрудничество планирует оказывать поддержку частным русским школам за рубежом по результатам оценки деятельности таких учебных заведений. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"За рубежом есть частные русские школы. Нам нужно сделать листинг: кто из них адекватен и кого из них мы можем поддержать там. Если это будет некая, мне кажется, маркировка от Россотрудничества, что эта школа хороша и мы ее готовы поддержать стажировками, учителями, включениями в обменные программы, книжками, материалами, учебниками, еще чем-то, то люди пойдут в это учебное заведение, отведут своих детей туда, поскольку там будет зеленый знак качества", - сказал он.

Примаков подчеркнул, что таких учебных заведений нужно больше и призвал развивать сеть частных русских школ за рубежом.

Руководитель Россотрудничества также отметил важность подготовки учителей для подобных школ. К примеру, русский язык, по словам Примакова, в них часто преподают носители, заключившие брак с гражданином другой страны и переехавшие туда жить, но не имеющие специальной подготовки. "Но преподавание русского языка - это профессия. Есть даже образование специальное, русский как иностранный - специализация. И было бы неплохо, чтобы эти замечательные самоотверженные люди, который преподают русский язык, проходили эту обязательную профессиональную подготовку. Тогда бы качество этого образования выросло", - добавил он.

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