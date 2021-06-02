Вильфанд посоветовал россиянам приобрести сомбреро к лету

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рекомендовал россиянам каждый день проверять прогноз ультрафиолетового излучения, чтобы защитить свое здоровое. Если индекс ультрафиолетового излучения превышает 6 единиц, то не стоит выходить на улицу без сомбреро.

"Если вы видите, что ультрафиолетовый индекс больше 6, а не дай бог, больше 8 или 9 [единиц], не стоит с девяти до двух часов показываться на солнце. Есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения, и там с большим удовольствием читаешь, что "если вы видите прогноз индекса больше 6, нужно носить широкополую шляпу, в кавычках "сомбреро". У нас не носят сомбреро, но может быть имеет смысл для своего здоровья приобрести такую шляпу", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.

Метеоролог призвал с серьезностью относиться к этому прогнозу, так как, по словам врачей, ультрафиолетовое излучение негативно действует на кожу, слизистую оболочку глаз и общее самочувствие.

По словам Вильфанда, ознакомиться с показателями солнечной активности можно ежедневно на сайте Гидрометцентра и Росгидромета.

Стандарт ультрафиолетового индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Индекс указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц. Значения от 1 до 2 соответствуют низкому уровню излучения, от 3 до 5 - среднему, от 6 до 7 - высокому, от 8 до 10 - очень высокому, а от 11 и выше - экстремальному. При этом при значениях индекса от 3 до 7 рекомендуется в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от 8 и выше лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещения.