В Чувашии вакцинировано от коронавируса более 20% взрослого населения

ТАСС, 2 июня. Прививку от коронавирусной инфекции в Чувашии сделали 117 тысяч человек, это 20% от планового значения. Об этом сообщил журналистам глава Чувашии Олег Николаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Ситуацию по вакцинации в Чувашской Республике я оцениваю как удовлетворительную, потому что уже пройден рубеж 20% от планового значения - это 117 000 человек. Всего же должны быть вакцинированы 588 000 человек", - отметил Олег Николаев.

В настоящее время в регионе работает 56 стационарных и девять мобильных пунктов вакцинации, а также 56 бригад, которые выезжают и в сельскую местность, и на дом к маломобильным пациентам. Кроме того, получить прививку можно в пунктах, которые организованы в торговых центрах.

По словам Николаева, проблем с поставками вакцины нет - с начала прививочной кампании в республику поступило более 140 тыс. доз вакцины трех видов. "На сегодня темпы вакцинации вполне калибрируются с темпами поставок вакцины. Как говорят: "Спрос рождает предложение". У нас они совпадают, поэтому не вижу смысла стимулировать людей каким-то образом за сделанную прививку", - отметил Николаев.

В Чувашии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, подтверждено 25 870 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 633 человека выздоровели, 1 435 умерли.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.