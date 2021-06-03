Тревоги матерей и лечение СДВГ. О чем Софико Шеварднадзе говорила с Михаилом Лабковским

В самом начале Софико делает ремарку — для нее это первое интервью за прошедшие полгода. За это время она стала мамой, и картина ее мира поменялась — счастье материнства идет рука об руку с переживаниями из-за ответственности за жизнь ребенка. Такая откровенность задает тон беседы с Михаилом Лабковским, психологом и автором книги "Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым". Публикуем тезисы интервью, посмотреть которое целиком можно на YouTube-канале "Просто о сложном с Софико Шеварднадзе".

Быть матерью и делать то, что ты хочешь, — возможно. Вопреки распространенному мнению, что рождение ребенка меняет приоритеты в жизни родителей и во главе угла стоит теперь детское счастье, Михаил убеждает, что на самом деле таких резких перемен быть не должно.

С точки зрения психологии чем старше родитель, тем лучше ребенку. Именно зрелые матери и отцы статистически проводят с детьми больше времени, чем молодые. А вот за решением спора вокруг преимуществ и угроз здоровью при поздних родах стоит обращаться к генетикам.

Женщинам, которых не радует материнство, стоит провериться на послеродовую депрессию. Иначе никакого счастья не будет ни матери, ни ребенку.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности отнял у Михаила годы спокойной жизни, действенным оказался только прием специальных лекарств. Это препараты на основе аддералла, и на территории России их не продают.

"У здорового человека не бывает легкой формы ничего!" Если вдруг вы просыпаетесь и чувствуете, что радости в жизни стало на порядок меньше и настроение тут ни при чем, — вам стоит поговорить со специалистом.

Жизнь с родителями для взрослого человека — табу. Михаил уверен, что в таких условиях возрастному "ребенку" сложно выстроить личные границы.

Правило одного "нет" работает всегда! Лабковский рекомендует: если во время решения серьезной проблемы со своим партнером, родителем или даже просто знакомым ваше "нет" не слышат с первого раза — нет смысла пытаться говорить дважды. Варианта здесь два — либо продолжать терпеть неудобное положение, либо уходить. Даже если это касается родной матери. Жестоко, но правдиво, по мнению Михаила.

"Выбор психолога — это минное поле". Михаил советует, как пройти по нему, чтобы не наткнуться на бомбу. Вот его требования к специалисту:

Традиционное психологическое образование — диплом.

Опыт работы — хотя бы пять лет.

Во время сеансов клиенту с психологом должно быть комфортно. Никакой шоковой терапии! Только комфортное общение.

Положительная динамика хотя бы через три-четыре недели после первого приема. Если вы чувствуете, что со своей проблемой вы не двигаетесь с мертвой точки, стоит сменить специалиста.

Лучшая психологическая методика — та, что работает. В мире есть множество направлений практической и теоретической психологии. Решение об эффективности каждого подхода Михаил предлагает оставить клиенту.

"80% хорошего медиаконтента сейчас выходит на YouTube. Зрители там самые активные, а взаимодействие с ними — продуктивное и интересное. Нас ждет большой сезон: актуальные герои с эмпатией и новыми идеями, алгоритмами успеха. Обязательно появятся спин-оффы, в планах — сделать тревел-блог по России. Но в основе нашего проекта останется лаборатория-разговор с человеком. И наша идея о том, чтобы просто говорить о сложных вещах, останется неизменной", — комментирует выпуск продюсер программы Алексей Боков.

Выпуски "Просто о сложном с Софико Шеварднадзе" выходили на "Яндекс.Эфире" с октября 2019 года. Цель проекта — в формате разговора с экспертом обсудить и объяснить зрителю сложные явления, происходящие в обычной жизни. Гостями Софико Шеварднадзе становились Тимур Бекмамбетов, Александр Незлобин, Владимир Познер, Ирина Горбачева, Манижа и другие публичные персоны.

Канал программы на "Яндекс.Эфире" останется, но премьеры выпусков теперь будут появляться на странице проекта в YouTube четыре раза в месяц.