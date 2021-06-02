Мурашко: вакцинация от коронавируса необязательна для посещения матчей Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции не является обязательной для посещения чемпионата Европы по футболу, но она поможет обезопасить. Об этом во вторник журналистам сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме.

"Вакцинация не является обязательной для посещения матчей. Это рекомендация, чтобы чувствовать собственную безопасность", - сказал он в куларах.

Ранее Мурашко призвал россиян, собирающихся на матчи чемпионата Европы по футболу, сделать прививку от коронавируса. Он также добавил, что людям с признаками инфекционного заболевания нельзя идти на футбол, поскольку нужно заботиться и о безопасности окружающих.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Семь матчей чемпионата Европы примет Санкт-Петербург: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Арена в Санкт-Петербурге вмещает 68 тыс. зрителей, трибуны разрешено заполнить на 50%.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.