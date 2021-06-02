За сутки в мире выявили на 18 тыс. случаев COVID-19 больше, чем днем ранее

ЖЕНЕВА, 2 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 170,81 млн, увеличившись за последние сутки на 371,4 тыс., это на 18 тыс. больше, чем за предыдущие 24 часа. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 8,7 тыс., превысив 3,54 млн.

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По состоянию на 17:26 мск 2 июня, в ВОЗ поступила информация о 170 812 850 инфицированных и 3 557 586 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 371 489, летальных исходов - на 8 745. Днем ранее в мире были зафиксированы 352 685 новых случаев заражения и 8 055 случаев смерти.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения, предоставляемые государствами. Более 40% случаев заражения за минувшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (152 048), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (111 450), на третьем - Европа (52 477).

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 942 677. Далее следуют Индия (28 307 832), Бразилия (16 545 554), Франция (5 575 650), Турция (5 256 516), Россия (5 090 249), Великобритания (4 490 442), Италия (4 220 304), Аргентина (3 781 784), Германия (3 687 828), Испания (3 682 778) и Колумбия (3 406 456).

Летальных исходов больше всего в США - 588 866, вторую строчку занимает Бразилия (462 791), третью - Индия (335 102). Далее следуют Мексика (223 568), Великобритания (127 782), Италия (126 221), Россия (122 267), Франция (108 801), Германия (88 774), Колумбия (88 774), Иран (80 327) и Испания (79 983).