Журналист из Франции заявила в ООН об однобоком освещении в СМИ событий в Донбассе

ООН, 2 июня. /ТАСС/. Французские СМИ при освещении событий "майдана" и конфликта в Донбассе избегали упоминать о вмешательстве в украинские дела со стороны США и преступлениях украинских военных против мирного населения. Об этом заявила в среду французская журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель, выступая на неформальной встрече Совета Безопасности по ситуации на Украине.

"Я была очень удивлена освещением событий "майдана" французскими СМИ, так же как и того, что происходит на Донбассе, - сказала она. - На первый взгляд мне показалось, что медиа представляют ситуацию в упрощенном и чрезвычайно прозападном ключе. Многие статьи указывают на пропаганду со стороны России, но в то же время те же самые СМИ не являются полностью беспристрастными, либо полностью вставая на украинскую позицию, либо в большей степени прислушиваясь к украинской аргументации, чем к российской".

В качестве примеров она привела практическое отсутствие во французских СМИ упоминаний о поддержке, оказываемой Украине Вашингтоном. "В то время многие статьи во французских СМИ осуждают вмешательство России в украинские дела на востоке страны, участие США не освещается, вопрос о нем даже не ставится ни властями, ни СМИ, ни общественным мнением", - отметила она.

Французская журналистка также указала, что в материалах французских СМИ почти не затрагивалась тема действий украинских военных против мирного населения Донбасса. "Я видела абсолютно жуткие кадры бомбардировок Славянска, которые проводила украинская авиация. Об этом французская пресса никогда не сообщала", - указала она.

Неформальная встреча Совбеза ООН по теме "Обстоятельства "майдана" и его последствия для Донбасса" проводится в режиме видеоконференции. Россия, которая выступила инициатором заседания, пригласила для участия в нем свидетелей событий "майдана" и последовавшего за ним конфликта на востоке Украины.