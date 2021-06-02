Астраханская область рассчитывает увеличить турпоток на 30% в этом сезоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Рост туристического потока на 30% - до 1,6 млн человек в год - ожидают власти Астраханской области в 2021 году за счет развития туризма и создания индустрии гостеприимства. Об этом сообщил ТАСС в среду в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Игорь Бабушкин.

"Сейчас у нас есть немало достопримечательностей, которые накопила и сохранила Астраханская земля за свою многовековую историю. Наша задача - открыть их миру и, в первую очередь, россиянам. В текущем сезоне ожидаем приток туристов как минимум на 30%", - сказал Бабушкин.

В настоящее время власти региона работают над созданием в Астрахани индустрии гостеприимства и развитием внутреннего и въездного туризма. Планируется создание круизного маршрута по Волге от Москвы до Каспия, а также строительство круглогодичного санаторно-курортного комплекса "Баскунчак".

В прошлом году, несмотря на ограничения на фоне пандемии коронавируса, Астраханскую область посетили порядка 1,2 млн человек. Туристы приезжали, в основном, на рыбалку, но, как отметил глава региона, "сейчас рекламировать этот вид отдыха в дельте Волги мне бы не хотелось".

Об отрасли в регионе

Туристическая отрасль Астраханской области - одна из основных в регионе. В 2020 году Министерство культуры Астраханской области представило концепцию развития отрасли, в которой были указаны планы увеличить число туристов до 2 млн в год.

На территории региона расположены исторические и природные достопримечательности, такие как соленое озеро Баскунчак, Селитренное городище - развалины золотоордынской столицы XIV-XV веков, построенный для съемок фильма "Орда" песочный город Сарай-Бату, Хошеутовский хурул, а также государственный природный заказник "Пески Берли". Пользуются туристическим спросом и лотосовые поля, они начинают цвести в конце июля.

Ранее власти Астраханской области говорили о том, что в регионе при наличии значительного количества гостиниц, отелей и гостевых домов имеется дефицит развлекательных заведений - аквапарков, тематических парков.