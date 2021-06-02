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Пандемия COVID-19

В Швейцарии впервые за семь месяцев никто не умер из-за коронавируса

Общее число летальных исходов за время пандемии составляет 10 268

ЖЕНЕВА, 2 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии за минувшие сутки выросло на 717 человек, до 696 213.

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Впервые с октября прошлого года за 24 часа не было зарегистрировано ни одного летального исхода, свидетельствуют опубликованные в среду сведения Федерального управления здравоохранения.

В разделе "Лабораторно подтвержденные случаи смерти" отмечается, что число умерших составило "ноль". С 19 мая умерло 43 человека, а общее число летальных исходов за время пандемии составляет 10 268.

Заболеваемость COVID-19 в последние недели упала до менее одной тысячи в день по сравнению с 10 тыс. в ноябре 2020 года. Как отмечает вещательная компания RTS, в последний раз отсутствие умерших было зафиксировано 3 октября прошлого года.

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ШвейцарияПандемия COVID-19
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