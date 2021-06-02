Байден сообщил, что 63% взрослых американцев привились первой дозой вакцины от COVID-19

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Более 60% взрослого населения США получили первую дозу вакцины от коронавируса, в 12 штатах этот показатель достигает 70%. Об этом сообщил президент Джо Байден, выступая в среду в Белом доме.

"4 мая я обратился к американцам для того, чтобы 70% взрослого населения получили хотя бы первую дозу вакцины к 4 июля (ко Дню независимости США - прим. ТАСС). На сегодняшний день 12 штатов уже достигли этой важной отметки, - сказал он. - Мы ожидаем, что на этой неделе больше штатов достигнет этого уровня. По всей стране 63% взрослого населения привились первой дозой".

"73% американцев старше 40 лет получили первую дозу препарата. Мы [призываем] людей младше 40 лет проявить больше активности. <...> Если вы сделаете прививку на этой неделе, то пройдете полную вакцинацию к 4 июля", - заверил он.

Ситуация с коронавирусом в США

Ситуация в США вокруг вызванных распространением нового коронавируса последствий кардинально изменилась, ожидается высочайший экономический подъем, однако остается опасность нового разделения страны по принципу отношения к вакцинации, добавил Байден.

"Америка вступает в лето, кардинально отличающееся от прошлого лета. Это лето свободы, лето радости, лето встреч и праздников. Настоящее американское лето, которого заслуживает эта страна после долгой мрачной зимы, которую мы все пережили", - отметил глава государства.

"Благодаря нашей экономической стратегии мы испытываем высочайший экономический подъем за последние десятилетия", - добавил Байден. Он напомнил, что многие влиятельные международные организации прогнозируют значительные темпы роста американской экономики в этом году. Так, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает, что реальный рост ВВП США в 2021 году составит 6,9% после падения в 2020 году на 3,5%. "Это самые быстрые темпы за последние почти четыре десятилетия. И это все из-за нашей программы вакцинации и принятых нами экономических мер, которые сами по себе добавляют 3-4 процентных пункта к нашему росту, обеспечивая более интенсивный рост не только в этом году, но и в последующие годы", - считает президент.

Новое разделение

Призвав американцев вакцинироваться, Байден указал на опасность нового разделения в стране, теперь по принципу отношения к прививке от COVID-19. "Я не хочу, чтобы страна, которая и так слишком сильно разделена, оказалась разделенной по новому принципу: на места, где люди живут без страха по отношению к COVID, и места, куда с приходом осени вернутся смерть и тяжелые болезни. Вакцина бесплатна, она безопасна и эффективна", - отметил хозяин Белого дома. Он добавил, что вакцинация не является актом в поддержку той или иной партии. "Мы должны быть одной Америкой, единой, без страха", - указал президент.

"При всем прогрессе, которого мы добились как страна, если вы не привиты, вы все еще рискуете серьезно заболеть или умереть, либо распространить болезнь среди других людей", - предупредил американский лидер.

Он напомнил, что "каждый американец старше 12 лет, независимо от того, где он проживает, во что верит, за кого голосовал, имеет право на вакцинацию". "Сделать прививку стало проще, чем когда-либо. Во всем мире люди отчаянно пытаются сделать прививку, которую каждый американец может сделать в ближайшей аптеке", - подчеркнул Байден.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 33,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 595 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.