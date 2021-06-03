Мурашко допустил некоторые послабления "коронавирусных" ограничений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил послабление коронавирусных ограничений, когда против COVID-19 привьются 60% населения страны. Об этом он заявил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Если провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям", - сказал министр, отвечая на вопрос, можно ли будет снять маски, если против COVID-19 привьются 60% населения.

​​​​​​Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России - сентябрь 2021 года. До этого она обозначала примерным сроком август 2021 года, отметив, что в случае роста темпов вакцинации этот срок может быть сдвинут на более ранний период. Для достижения коллективного иммунитета, по ее оценкам, необходимо провакцинировать 60% населения, то есть почти 69 млн человек.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.