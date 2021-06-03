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Пандемия COVID-19

В ФМБА заявили, что вакцина агентства будет эффективна при любой мутации коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство рассчитывает к концу года получить данные об эффективности и безопасности своей вакцины

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) будет защищать организм при любой мутации вируса. Об этом сообщила первый замруководителя агентства Татьяна Яковлева в интервью газете "Известия", опубликованном на сайте издания в четверг.

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"Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19", - сказала Яковлева.

Замруководителя ФМБА добавила, что разрабатываемая агентством вакцина вырабатывает не только гуморальный иммунитет для определенных белков, но и клеточный, нацеленный на консервативные белки.

Яковлева уточнила, что данные об эффективности вакцины появятся после клинических исследований.

Ранее заместитель главы ФМБА Игорь Борисевич на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что агентство рассчитывает к концу года получить данные об эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса.

На данный момент в России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавируса. Самой распространенной из них является препарат "Спутник V", разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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