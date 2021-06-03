В Японии примут поправки к законодательству, облегчающие выход мужчин в декретный отпуск

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Японии в четверг должна принять поправки к законодательству, которые упростят процесс выхода в декретный отпуск для мужчин. Об этом сообщила общенациональная газета Asahi.

Отмечается, что в рамках обновленного законодательства, которое вступит в силу с апреля будущего года, работодатель будет обязан при приеме на работу узнавать у сотрудников о планах по выходу в декретный отпуск в случае рождения ребенка. Работодатели также будут обязаны способствовать тому, чтобы мужчины брали четыре недели декретного отпуска сразу после рождения ребенка. Инициатором поправок к законодательству выступила правящая Либерально-демократическая партия страны.

В Японии год декретного отпуска имеют право взять как женщины, так и мужчины. Однако по данным Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, в настоящее время порядка 83% японских женщин берут декретные отпуска при рождении ребенка, тогда как только 7% мужчин пользуются такой возможностью. Большинство японцев стесняются пользоваться своим законным правом на декретный отпуск.