Мурашко заявил, что России нет третьей волны пандемии

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в целом по РФ снижается, третьей волны коронавируса в России нет, заявил ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Нет никакой третьей волны, спокойно все. Все равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят [из пандемии]", - сказал он.

Ранее Мурашко призывал россиян не ждать третьей волны пандемии, а прививаться от COVID-19.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.