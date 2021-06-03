Документы траулера "Амур" изъяли в Японии для гарантии залога

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Изъятие документов с российского траулера "Амур", которое находится в порту Момбэцу (префектура Хоккайдо), произведено для гарантии внесения залога в связи с иском о компенсации ущерба. Об этом ТАСС в четверг сообщили в генеральном консульстве РФ в Саппоро.

Что известно о столкновении российского и японского судов в Охотском море

"Японская сторона подала в отношении судовладельца "Амура" иск о компенсации ущерба в суд в городе Асахикава. Документы с судна "Амур" были изъяты, чтобы гарантировать залог. Когда именно будет суд по этому делу, на данный момент не ясно", - сказали в дипломатическом представительстве.

Как пояснили в генконсульстве РФ, иск о компенсации не имеет отношения к установлению обстоятельств гибели рыбаков шхуны "Хокко-мару 8" при его столкновении с траулером. Этим разбирательством занимается японская прокуратура.

Инцидент произошел 26 мая в 23 км от побережья острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти рыбаков, находившихся на борту японской рыболовной шхуны "Хокко-мару 8", погибли. Двое выживших были доставлены на берег, угрозы их жизни нет. Траулер "Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске.

Российское судно будет оставаться в Момбэцу до окончания разбирательства. Японская прокуратура может принять решение по инциденту на этой неделе.