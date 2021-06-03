Курц надеется, что туристы из России скоро смогут путешествовать в Австрию

ВЕНА, 3 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрийский канцлер Себастьян Курц надеется, что туристы из России скоро смогут приезжать в Австрию. Москва и Вена ведут переговоры на эту тему, сообщил он в эксклюзивном интервью ТАСС в преддверии своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ 4 июня.

Канцлер Австрии: мир в Европе будет только вместе с Россией

Отвечая на вопрос, когда в Австрии можно ожидать отмены ограничений на въезд туристов из России, Курц отметил: "Мы ведем переговоры об этом с российской стороной. Я надеюсь, что российские туристы скоро снова смогут путешествовать в Австрию".

В настоящее время между Австрией и Россией выполняется чартерное авиасообщение, доступное для ограниченной категории граждан. В частности, в Австрию можно въехать обладателям вида на жительство или национальной визы Д, а также в исключительных случаях: по служебной необходимости, на лечение или учебу.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. Ранее канцлер Австрии подтвердил свое участие в пленарном заседании ПМЭФ в качестве одного из главных гостей в видеоформате.