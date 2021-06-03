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VTimes сообщило о прекращении с 12 июня своей деятельности

Минюст ранее внес онлайн-издание в реестр СМИ-иноагентов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Онлайн-издание VTimes, внесенное в реестр СМИ-иноагентов, сообщило о прекращении своей деятельности с 12 июня. Об этом в четверг сообщается на сайте издания.

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"Вынуждены вам сообщить, что мы не видим возможности продолжать издание VTimes. <...>. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с "иноагентом", и мы не можем их за это осуждать. Добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа. Хуже того, "иноагентский" статус лишает VTimes большей части нашей медиаповестки: многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики опасаются давать комментарии "иноагенту" <...>. Поэтому мы приняли решение прекратить издание VTimes 12 июня, в День независимости России", - говорится в сообщении.

14 мая Минюст РФ внес VTimes в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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