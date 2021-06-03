Захарова назвала неправдой информацию об ограничении прав СМИ-иноагентов в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Журналисты, работающие в СМИ-иноагентах, пользуются в России теми же правами, что и представители других изданий, информация об ограничении их деятельности является неправдой. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на деловом завтраке на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Любые попытки представить применение этого закона как задачу каким-то образом не дать работать зарубежным СМИ - это неправда. Мы продолжаем работать со всеми <...>. Мы будем делать все, чтобы эту информацию дезавуировать, потому что это дезинформация, когда будут говорить о том, что в нашей стране СМИ-иноагенты не пользуются теми же правами, которыми пользуются остальные СМИ", - сказала она.

Захарова отметила, что закон РФ о СМИ, которые получают иностранное финансирование, стал в свое время ответной мерой на действия США и других западных стран по отношению к российским медиа. "Это тот самый случай, когда эта мера является ответной <...>. Были приняты ответные меры в виде разработки нашего отечественного законодательства, которое сейчас и применяется", - указала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что за последний год был выявлен целый ряд "вбросов, информационных кампаний, дезинформационных мероприятий относительно того, как на территории России применяется закон об иноагентах".

Нападки на российские СМИ

По словам Захаровой, закон о СМИ-иноагентах в России разработан не по принципу "око за око", а в качестве превентивной меры, призванной защитить интересы российских СМИ от агрессивных действий зарубежных властей.

Во время дискуссии о разработке закона об иноагентах в России в качестве ответной меры на действия США глава бюро Al-Jazeera в Москве Заур Шеож отметил, что понимает позицию российских властей, но рекомендовал бы Москве "идти по другому пути и показать, может быть, другой пример". "Если будем жить по принципу око за око, то мы скоро все станем слепыми", - продолжил он.

Официальный представитель МИД отметила отличное владение русским языком у главы бюро Al-Jazeera, но добавила, что он, возможно, "недостаточно прочувствовал глубину фразы "око за око", которая, по ее словам, в этом контексте "работает иначе". "Идеология этой фразы заключается в том, чтобы остановить нападающего от нападения, для того, чтобы он понимал, что он получит сдачи. Если бы не было ответных мер, нападали бы постоянно. И слепых было бы больше. Просто одни были бы слепые, а вторые были бы зрячие. Нам такая ситуация не нравится, - подчеркнула дипломат. - Мы за то, чтобы ко всем было равное отношение, но при этом мы понимаем, что нужны ответные меры для того, чтобы защитить своих".

Закон о СМИ-иноагентах был принят в 2017 году. В конце 2019 года документ был расширен и на физических лиц. Материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что подобные публикации преследуют интересы других государств.