Ветслужба Литвы выявила очаг птичьего гриппа в соседнем с Калининградской областью районе

ВИЛЬНЮС, 3 июня. /ТАСС/. Ветеринарно-продовольственная служба Литвы установила в пограничном с Калининградской областью РФ Юрбаркском районе очаг птичьего гриппа. Об этом в четверг в эфире национального радио LRT сообщил представитель ведомства Марюс Масюлис.

"В ходе лабораторных анализов выявлен очаг птичьего гриппа в хозяйстве Юрбаркского района, где содержалось около 1 тыс. молодняка различной домашней птицы", - сказал он. Представитель ветслужбы отметил, что инфекция была установлена на ранней стадии, благодаря чему продажа птенцов была тут же приостановлена. "Если бы эта птица была реализована, мы бы вскоре могли столкнуться сразу с сотнями новых очагов", - подчеркнул Масюлис.

Первый в нынешнем сезоне случай птичьего гриппа в Литве был установлен еще в январе в домашнем хозяйстве Каунасского района, где люди для собственных нужд держали около трех десятков кур, гусей и индюшек.