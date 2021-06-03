Дом актера в Ярославле начнет работать в конце 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Реставрационные работы в историческом здании, где откроется Дом актера в Ярославле, завершатся к декабрю. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"В конце 2020 года мы получили 88,66 млн рублей из резервного фонда президента РФ на проведение ремонтно-реставрационных работ "Дома призрения ближнего", где мы планируем разместить Дом актера. Работы на объекте начались в начале этого года, если быть точным - 4 марта. Закончить планируем к декабрю 2021 года", - сказал Миронов.

По словам губернатора, после завершения реставрационных работ в здании будут работать Дом актера и областной Дом народного творчества. "Ключевая задача - запуск проектов, обеспечивающих культурное развитие детей и молодежи, помощь в самореализации творческим людям вне зависимости от их возраста и статуса. Планируем, что дом актера будет принимать ежегодно более 15 тыс. зрителей", - добавил Миронов.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2018 года поручил Миронову подобрать помещение для Дома актера в Ярославле. С просьбой выделить помещение под Дом актера обратился актер театра им. Волкова Валерий Кириллов. Было выбрано здание на улице Кирова, являющееся объектом культурного наследия - памятником истории и культуры федерального значения "Дом призрения ближнего"(1780 г.). Здание требовало реставрации.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.