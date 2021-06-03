Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии Москвы в июне

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Аналитики представили список самых высокооплачиваемых вакансий Москвы в июне. Одну из самых высоких зарплат в Москве - до 300 тыс. рублей в месяц - предлагают заместителю руководителя сети салонов красоты. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру".

"До 300 тыс. рублей в месяц может зарабатывать заместитель руководителя сети салонов красоты. От соискателя требуется высшее образование, стаж работы в крупных компаниях на аналогичной должности не менее пяти лет, опыт подбора и обучения персонала, а также развитые аналитические и ораторские способности", - говорится в тексте исследования.

Кроме того, в Московской области ищут семейную пару для помощи по хозяйству в загородном доме. Работникам готовы платить до 280 тыс. рублей в месяц, а также предоставят проживание. Дизайнер-консультант в мебельном салоне может зарабатывать до 250 тыс. рублей в месяц. Кандидату необходимо иметь опыт активных продаж кухонной мебели не менее 1 года, навык создания дизайн-проектов и желание обучаться.

Столько же (250 тыс. рублей) может зарабатывать Senior Javascript Fullstack разработчик в стартапе. Сотруднику предстоит прорабатывать архитектуру приложений, участвовать в разработке веб-приложений и сервисов, писать юнит-тесты и проводить проверку кода. В стоматологическую лабораторию требуется техник-керамист, который может получать до 250 тыс. рублей ежемесячно. Среди требований работодателя: опыт работы не менее пяти лет, наличие действующего сертификата для осуществления профессиональной деятельности, знание окклюзионного компаса и навык работы в артикуляторе.

От 200 тыс. рублей готовы платить операционному директору в транспортной компании. Специалисту необходимо организовывать и контролировать работу всех департаментов компании, координировать проект по автоматизации организации, выстраивать кросс-функциональное взаимодействие между отделами и участвовать в решении стратегических вопросов. Инженер слаботочных систем может получать до 190 тыс. рублей в месяц. В обязанности будущего специалиста входит выполнение пусконаладочные работы, подбор необходимого оборудования, контроль выполняемых работ и диагностика неисправностей.