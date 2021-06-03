Моргенштерн прибыл в суд на рассмотрение дела о пропаганде наркотиков в его клипах

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) в сопровождении супруги и охранников приехал в Зюзинский суд Москвы, который в четверг рассмотрит административное дело о пропаганде наркотических средств в его видеоклипах, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"У меня подозрение на камешки в почках, но я не мог пропустить такое событие. Дело важное", - сказал он журналистам и вошел здание суда. Дело рэпера рассмотрят без прессы, так как в суде еще действуют санитарные ограничения.

Он также отметил, что ставшие предметом административного разбирательства песни он исполняет, "они же еще не запрещены". "Я абсолютно невиновен, и мы сегодня это докажем", - обратился музыкант к журналистам. При этом он уточнил, что это его "первый суд".

Адвокат рэпера Сергей Жорин вновь заявил о невиновности подзащитного и уточнил, что в рамках расследования административного дела было проведено несколько лингвистических исследований. "Из материала расследования следует о его невиновности, а вот в проведении фоноскопической экспертизы нам отказали", - отметил юрист.

Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление о проверке клипов певца "Розовое вино - 2" и Family.

В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде. Официальная позиция Моргенштерна заключается в том, что, на его взгляд, никакой пропаганды наркотиков в его произведениях нет, вину в совершении административного правонарушения он не признает.