Минздрав надеется, что регионы до 1 июля обновят программы по онкопомощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Минздрав России рассчитывает, что регионы обновят свои программы по оказанию онкологической помощи до 1 июля этого года. Об этом сообщил в четверг замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Основной показатель - это снижение смертности от онкологических заболеваний, по итогам года - предварительные данные по Росстату - они были достигнуты. Но мы себя этим не успокаиваем, мероприятия будут продолжаться реализовываться. Сейчас происходит обновление региональных программ онкологической помощи вместе с нашими главными внештатными специалистами", - сказал он, выступая на сессии "Онкогематология: качественная помощь и доступ к инновациям".

Камкин пояснил, что регионы актуализируют свои программы, дополняют их мероприятиями, в том числе с учетом опыта, полученного при борьбе с коронавирусной инфекцией. "Я надеюсь, что до 1 июля все региональные программы будут обновлены, и мы продолжим реализацию этого мероприятия до 2024 года, как и планировали", - заключил он.

Борьба против онкологических заболеваний является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры различных методов исследований.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.