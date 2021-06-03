В Астраханской области прогнозируют повторение пыльной бури

АСТРАХАНЬ, 3 июня. /ТАСС/. Специалисты прогнозируют повторение пыльной бури в трех районах Астраханской области и в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в четверг.

Пыльная буря накрыла четыре района области в среду вечером. Около 10 населенных пунктов остались без света и газа, у некоторых зданий снесло кровлю.

"По данным Астраханского ЦГМС и открытых источников, 3 июня на территории области ожидается ветер северо-западного направления 15-18 м/с. По южной половине Астраханской области (Лиманский, Икрянинский, Наримановский районы) и Астрахани местами пыльная буря", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также сообщили, что в населенных пунктах Лиманского и Наримановского районов, оставшихся из-за бури без электро- и газоснабжения начались ремонтные работы.

"Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечено семь бригад Россети-Юг в количестве 21 человека и семи единиц техники. На территории Лиманского района 50 абонентов в селе Караванное отключены от газоснабжения. Ремонтные работы по восстановлению начались с 09:00. Восстановительные работы завершатся сегодня", - сообщили в пресс службе.

Кроме того, будет проведена оценка ущерба по тем зданиям, где ветром сорвало кровлю.

19 мая в Астраханской области прошла пыльная буря. В результате этого пострадали два человека, обрушилась водонапорная башня, упали несколько деревьев, оборвались линии электропередач. 2 июня вечером в среду пыльная буря снова накрыла Астраханскую область. По данным МЧС по региону, буря пришла со стороны Калмыкии, пострадавших в результате стихии нет.