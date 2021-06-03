Кириенко сообщил, что лекции марафона "Новое знание" посмотрели более 70 млн раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Более 70 млн просмотров в интернете набрали лекции, которые были прочитаны в рамках марафона "Новое знание". Об этом сообщил в четверг первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я не знаю, сколько сейчас просмотров, но полтора дня назад около 70 млн просмотров было сложных лекций [прочитанных на марафоне "Новое знание"]. За них не ставят оценок, никто не будет проверять, посмотрел ты или нет. Более 70 млн раз посмотрели школьники и студенты длинные содержательные лекции", - сказал Кириенко.

По его словам, эти данные полностью опровергают тезис о том, что молодежь не готова к серьезному материалу. "[Это опровергает стереотип], что для поколения TikTok, если ты хочешь с ними поговорить, надо уложиться в 30 секунд, минута максимум, желательно в кадре немножко подтанцовывать под хорошую музыку. Чушь. Полуторачасовые сложные лекции ученых и специалистов ребята слушают с большим интересом", - добавил Кириенко.

Марафоны, предусматривающие проведение тематических лекций, будут проходить в рамках деятельности общества "Знание", сообщил Кириенко. "Марафон "Новое знание" показал, что такие большие проекты, когда включена вся страна, когда общество "Знание" дает возможность человеку в любом регионе нашей страны включиться и выбрать ту тему, которая ему интересна, должны работать. Они могут быть разные, могут быть универсальные, как марафон "Новое знание", который прошел 20-22 мая, могут быть чуть более специализированными, могут быть тематическими", - сказал Кириенко.

По его словам, в настоящий момент в общество "Знание" поступают заявки от школьников и специалистов, которые предлагают различные темы, в том числе касающиеся фундаментальных наук и искусства. "Такие тематические марафоны точно должны быть, а какой из них должен быть первым, пусть ребята сами решают", - подчеркнул Кириенко.

С 20 по 22 мая в восьми городах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, прошел марафон "Новое знание". Каждый город представлял одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). Организатором марафона выступило общество "Знание". Видеозаписи мероприятий набрали более 52 млн просмотров.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.