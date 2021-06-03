Туриста из России отправили в Греции в больницу с COVID-19

АФИНЫ, 3 июня. /ТАСС/. Турист из РФ, прибывший в Салоники с отрицательным тестом на коронавирус, отправлен в больницу с COVID-19, у него состояние средней тяжести, но угрозы для жизни нет. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель генерального консульства РФ в Салониках.

"Вчера к нам поступила информация по разным каналам об экстренной госпитализации 1 июня в центральную больницу "Георгиос Папаниколау" в Салониках гражданина России с диагнозом COVID-19, - сказал дипломат. - Мы проверили, это действительно гражданин РФ 1954 года рождения. Он совместно с супругой прибыл 29 мая с целью туризма. В полном соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами по прилете супружеская пара представила справки с отрицательными результатами ПЦР-теста. Со слов супруги, во второй половине дня 1 июня ее муж внезапно почувствовал сильное недомогание и был экстренно госпитализирован в отделение интенсивной терапии центральной больницы", - рассказал представитель генконсульства.

По его словам, там россиянину сделали повторный ПЦР-тест, который дал положительный результат. "Гражданин находится сейчас на лечении. К сожалению, состояние средней степени тяжести, как сообщила нам врач, с которой связывался дежурный консул. Врач заверила, что угрозы жизни нет. Супруга сказала, что у пары есть страховые полисы, страховая компания установила с больницей контакты, чтобы проработать вопросы оплаты лечения", - отметил представитель.

Генконсульство поддерживает постоянный контакт с больницей, а также с супругой россиянина. "Оказываем посильную помощь. Будем надеяться, что греческая медицина поможет нашему гражданину, она достаточно эффективная. Надеемся, что его состояние улучшится, и он сможет успешно отправиться на родину", - сказал сотрудник генконсульства.