Власти Москвы сообщили, что обилие комаров в столице вызвано майским похолоданием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Большое количество комаров в Москве обусловлено майским похолоданием, с установлением сухой и теплой погоды их численность сократится. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский в рамках Петербургского международного экономического форума.

"[Рекреационные] зоны от комаров все обработаны, мероприятия проведены. Где-то в середине мая они появились в довольно-таки большом количестве, но в этом ничего страшного нет, сейчас наладится погода, станет чуть потеплее, посуше, - проблема уйдет. <...> Погодные условия конца апреля - начала мая, когда формируются личинки комаров, когда начинают закладываться, были достаточно холодными, но я не назову это аномалией: было много дождей, влажность", - сказал Кульбачевский в кулуарах ПМЭФ-2021.

Ранее в пресс-службе комплекса городского хозяйства поясняли ТАСС, что сократить число назойливых насекомых в местах отдыха горожан помогает дезинсекция поверхности водоемов и трехметровой береговой полосы, такие работы в столице проводят до первых осенних холодов. Специализированный раствор безопасен для людей, животных и обитателей водоемов. При этом специалисты предупреждают москвичей, что на особо охраняемых природных территориях обработка от насекомых не проводится.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.