Рособрнадзор сообщил, что серьезных жалоб на условия в пунктах сдачи ЕГЭ не поступало

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Серьезных жалоб на условия в аудиториях, где прошла сдача ЕГЭ в первый день проведения экзамена 31 мая, не поступало. Об этом в четверг заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Каких-то серьезных жалоб на нарушения после первого экзамена у нас нет. Есть моменты, связанные с тем, что где-то, особенно в южной части РФ, в аудиториях было жарко. Мы эту жалобу перепроверяем и даем свои рекомендации по проведению экзаменов в этих пунктах", - сказал он в ходе посещения пункта проведения экзамена, организованного на базе московской школы №1500.

"По нашей статистике, сейчас мы обрабатываем все результаты и протоколы, после первого экзамена было удалено 43 человека. Протоколы еще поступают из субъектов РФ, но каких-то аномальных изменений мы не видим (по сравнению с прошлым годом)", - сказал он.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Государственные выпускные экзамены участники сдают в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.