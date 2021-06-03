В Москве началось активное пыление злаковых растений-аллергенов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Пик цветения злаковых растений-аллергенов начался в Москве, он придется на июнь и июль. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"Сейчас в городе цветут дуб, сосна и одуванчик, в пике пыления злаки: тимофеевка, мятлик, пырей, овсяница, райграсс. Эти растения-аллергены цветут в течение всего срока - с конца мая по июль", - сказал Кульбачевский в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он уточнил, что, согласно календарю цветения, пыления основных растений-аллергенов, в период с середины мая до середины июня в столице цветет сосна, также с конца мая и в течение июня цветет одуванчик, а со второй декады июня начнется цветение таких трав как лебеда, подорожник и крапива.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.