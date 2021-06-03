Эксперт: внедрение перинатального неинвазивного тестирования сэкономит миллиарды рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Внедрение в государственное здравоохранение перинатального неинвазивного тестирования, которое позволяет выявить у будущего ребенка наиболее частые хромосомные аномалии, позволит сэкономить от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей. Об этом в четверг на Петербургском международном экономическом форуме сообщила заместитель медицинского директора инновационной компании EVOGEN, научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России Олеся Сагайдак.

"Помимо клинической эффективности мы по своему опыту также видим положительный экономический эффект, что, конечно, немаловажно. При внедрении в государственное здравоохранение, по нашему опыту и по нашим расчетам, возможно сэкономить от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей", - сказала она на сессии "Здравоохранение будущего. Генетические технологии и персонализированная медицина как драйвер развития отрасли".

Сагайдак также отметила, что данный метод выявления аномалий у детей очень точный, а также безопасен как для матери, так и для плода. "Он дает объективную информацию родителям о том, каким будет ребенок, о его здоровье, и возможность принять решение, которое очень важно", - добавила она.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.