Минздрав работает над ускорением и упрощением регистрации медизделий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Минздрав работает над процедурой ускорения и упрощения регистрации медицинских изделий, заявил замминистра здравоохранения Павел Пугачев в четверг на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы сейчас идем по тому пути, когда мы создаем условия для упрощения и ускорения самой регистрации медицинских изделий, и не только изделий, но и программного обеспечения - история с искусственным интеллектом для нас насущная, чтобы эти программные продукты могли использоваться в здравоохранении", - сказал он на сессии "Таблетка от всего: подключаем мозг к компьютеру".

Пугачев добавил, что при популяризации технологий нужно идти от конечного практического применения.

"Надо понять, насколько каждая технология готова к тому, чтобы ее настолько тиражировали. Мы здесь готовы активно участвовать, и наша площадка как Минздрава открыта, чтобы дискуссию проводить", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.