РЭО: утилизация отходов на цементных заводах может стать альтернативой мусоросжиганию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Альтернативой строительству новых мусоросжигательных заводов может стать утилизация отходов в качестве топлива на действующих цементных или металлургических заводах. Об этом заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев.

"Цементные заводы уже существуют и могут потреблять достаточно большое количество отходов. Считаю эту технологию крайне перспективной, и, если говорить об энергетической утилизации, то это один из основных ее видов. Это могут быть не только цементные, но и металлургические предприятия", - сказал Буцаев.

По его словам, без энергетической утилизации, при которой мусор используется в качестве топлива, в целом в мире ситуация с отходами решена быть не может. Разработан ряд таких технологий, являющихся альтернативой мусоросжигательным заводам, строительство которых зачастую вызывает вопросы у общественности.

"Если объяснять на общественных слушаниях, какие технологии используются, что именно будет происходить с отходами, куда будут отвозить зольные остатки, то много вопросов снимается. Я бы не стал говорить о тех предприятиях, которые уже строятся, как об экологически опасных. Проекты прошли экологическую экспертизу на стадии проектной документации и пройдут ее еще раз к завершению строительства. Если с ними что-то будет не то, то в строй они не введутся", - добавил глава РЭО.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.