Крашенинников заявил, что законодательно ограничить права невакцинированных невозможно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Законодательно ограничить права людей, которые отказываются от вакцинации, в том числе от коронавируса, нельзя, вакцинация в России добровольная. Это подчеркнул на пресс-конференции в Екатеринбурге глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Нет, конечно. У нас ограничение прав возможно только в судебном порядке. Людей второго сорта у нас не будет, вакцинация у нас добровольная. Есть культурные и зрелищные мероприятия, где много людей, там будут естественные ограничения", - сказал Крашенинников, отвечая на вопрос о законодательной возможности ограничения прав граждан, которые отказались от вакцинации.

В качестве примера Крашенинников привел чемпионат мира по хоккею в Риге, где на матчи плей-офф допуск будет только при наличии антител.

25 мая правительство внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от новой коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок. Как пояснили авторы инициативы, ее принятие позволит "осуществлять закупку профилактических лекарственных препаратов против новой коронавирусной инфекции COVID-19 за счет средств федерального бюджета РФ". При этом власти РФ неоднократно подчеркивали, что вакцинация от коронавируса является добровольной.