Мишустин направил приветствие участникам Всероссийского форума финно-угорских народов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин направил приветствие участникам и гостям Всероссийского форума финно-угорских народов, проходящего 3-4 июня в Ижевске. Телеграмма опубликована в четверг на сайте кабмина.

Отметив, что РФ является многонациональным и многоконфессиональным государством, "где в единстве, мире и согласии проживают представители самых разных народов", глава кабмина подчеркнул, что "сохранение многообразия культур, языков, обычаев и традиций, исторических и этнических особенностей, создание условий для их развития является одним из приоритетов государственной национальной политики".

"Столица Удмуртской Республики объединила представителей экспертного сообщества и органов власти, общественных организаций, а также ученых и педагогов. Уникальная диалоговая площадка дает прекрасную возможность для обстоятельного разговора, обсуждения важных тем, которые посвящены этнической и гражданской идентичности финно-угорских народов России, сохранению их культурного наследия и языков", - говорится в послании Мишустина участникам мероприятия.

Глава правительства пожелал им плодотворной работы и успехов.

Всероссийский форум финно-угорских народов, который планируется проводить каждые два года, проходит впервые. После снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мероприятие планируется проводить с международным участием.