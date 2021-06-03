Второе чтение проекта о дистанционном правосудии может пройти осенью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Законопроект, направленный на закрепление возможности удаленного участия в судебных заседаниях с использованием личных средств коммуникации, скорей всего, во втором чтении будет рассмотрен в осеннюю сессию. Об этом сообщил на пресс-конференции глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы приняли дистанционное правосудие. Сумасшедшая тема. В первом чтении приняли, а во втором чтении не уверен, что мы примем этим составом Госдумы", - сказал он.

Он пояснил, что остается много вопросов, которые требуют проработки. "Нужно решить вопросы по цифровой подаче исковых заявлений, по реакции ответчиков, по реакции свидетелей. О цифровом решении, как это все проводить, если человек находится во Владивостоке, Екатеринбурге и Калининграде, какие защитные механизмы. Просто если мы не докрутим, у нас вылезут проблемы, в том числе с нарушениями прав граждан. Я думаю, что мы все это оставим на осень", - пояснил он.

2 июня Госдума единогласно приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на совершенствование порядка применения электронных документов в судопроизводстве, а также закрепление возможности удаленного участия в судебных заседаниях с использованием личных средств коммуникации.

Изменения вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ. Истцы, ответчики и все, кто причастен к процессу, смогут участвовать в судебном заседании путем использования системы веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в судах технической возможности. Законопроект позволяет установить личность участника заседания с использованием информационно-технологических средств, обеспечивающих идентификацию лица без его личного присутствия. Арбитражный суд может отказать участнику заседания в использовании дистанционного формата в случае отсутствия технической возможности или при закрытом режиме разбирательства.