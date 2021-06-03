{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России оказался ниже единицы впервые с 28 мая

В Москве показатель снизился до 0,9

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг опустился до 0,96. Он оказался ниже единицы впервые с 28 мая, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Показатель превышает единицу в трех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся: в Красноярском крае, Московской и Нижегородской областях он равен 1,02.

В Свердловской области индикатор составил ровно 1, в Иркутской области и Санкт-Петербурге - 0,99, в Воронежской области - 0,95, в Ростовской - 0,91. В Москве показатель снизился до 0,9, что стало минимумом с 27 мая, а в Самарской области - до 0,89.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Мурашко: в России одна из лучших систем информирования о смертности из-за COVID-19
Читать полностью