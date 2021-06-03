Коэффициент распространения коронавируса в России оказался ниже единицы впервые с 28 мая

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг опустился до 0,96. Он оказался ниже единицы впервые с 28 мая, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Показатель превышает единицу в трех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся: в Красноярском крае, Московской и Нижегородской областях он равен 1,02.

В Свердловской области индикатор составил ровно 1, в Иркутской области и Санкт-Петербурге - 0,99, в Воронежской области - 0,95, в Ростовской - 0,91. В Москве показатель снизился до 0,9, что стало минимумом с 27 мая, а в Самарской области - до 0,89.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.