Сербия намерена произвести 4 млн доз "Спутника V" за шесть месяцев

БЕЛГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Сербия намерена в ближайшие пять-шесть месяцев произвести 4 млн доз российской вакцины "Спутник V" на своей территории. Об этом заявил в четверг министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович, который принимает участие в работе ПМЭФ-21 в Санкт-Петербурге.

"Субстанция для производства вакцины только что доставлена в аэропорт Шереметьево и сегодня во второй половине дня будет отправлена в Белград в специальных контейнерах с температурой от 2 до 8 градусов Цельсия. Сразу по прибытии в Белград субстанция будет отправлена в Институт "Торлак", где все готово для производства вакцин, которое стартует завтра во второй половине дня. В первые 5-6 месяцев в Сербии будет произведено 4 млн доз вакцины "Спутник V", что касается производства второй дозы, то она очень сложная, но она и дает эффективность российской вакцине. Согласно последним исследованиям, эффективность российской вакцины "Спутник V" составила 97,6%", - рассказал Попович в эфире телеканала РТС.

По словам министра, российская вакцина будет в первую очередь предназначена для граждан Сербии и других стран региона.

19 мая Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подтвердил качество пробной вакцины "Спутник V", произведенной в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак", и одобрил производство российского препарата в этом сербском учреждении.

3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Сербии Александаром Вучичем производство вакцины "Спутник V" на территории республики. По результатам беседы Вучич сообщил, что Сербия при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно производить вакцину. Планируется, что Сербия сначала начнет расфасовку российской вакцины, а до конца года - полноценное производство.

Гражданам Сербии предлагается выбор между вакцинами компании Pfizer ("Пфайзер"), Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca ("Астразенека"), а также российским препаратом "Спутник V". Как сообщал в феврале посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".