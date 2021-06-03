В Минздраве сообщили, что решение о публикации данных по вакцинированным еще не принято

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Решение о публикации регулярной статистики по вакцинированным от коронавируса в России пока не принято. От этом сообщил в четверг ТАСС замминистра здравоохранения Павел Пугачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Решение пока не принято. Когда будет принято решение, начнем публиковать. Следите за сайтом стопкоронавирус.рф", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках публикации данных.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что публикация официальных данных о числе привитых против новой коронавирусной инфекции в России планируется на портале стопкоронавирус.рф с мая.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России - сентябрь 2021 года. До этого она обозначала примерным сроком август 2021 года, отметив, что в случае роста темпов вакцинации этот срок может сократиться. В настоящее время в России провакцинировались обоими компонентами вакцины почти 12 млн человек, первой дозой - 18 млн. Переболели коронавирусной инфекцией более 5 млн россиян. Для достижения коллективного иммунитета, по ее оценкам, необходимо провакцинировать 60% населения, то есть почти 69 млн человек.